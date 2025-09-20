CalcioNapoliNews

Salvione: “Napoli fortificato, il City non trovava varchi”

By Gabriella Calabrese
0

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Pasquale Salvione, giornalista

Factory della Comunicazione

“Dal 20’ in poi è stato un altro sport: un’esercitazione dell’attacco contro la difesa. Non si può giudicare il Napoli di ieri, dobbiamo aspettare un’altra occasione. Inizialmente, mi è piaciuto che il Napoli aggrediva il City per cui voleva giocarsi la partita con le proprie armi, ma con l’espulsione di Di Lorenzo è cambiato tutto. E’ vero ciò che dice Conte: il Napoli è uscito fortificato dalla gara col Manchester City che girava, ma non trovava varchi. La cerniera Politano-Di Lorenzo non avrebbe fatto passare gli avversari, poi è andata com’è andata. L’esercizio difensivo che ha fatto ieri sera il Napoli in sofferenza tornerà utile quando bisognerà chiudersi e l’esame difensivo in tal senso è stato superato a pieni voti.

Il Napoli sta crescendo e quest’anno ha avviato un percorso anche nuovo con la Champions. L’anno scorso si giocava senza coppe, quest’anno la squadra è stata rinforzata e bisognerà essere bravi a gestire le due competizioni. E questo è un esame anche per Conte che lo vedo cambiato. Non è più l’allenatore difensivista che pensa solo a non prenderle: il Napoli è sì solido in difesa, ma vuole anche comandare il gioco, va a pressare alto, vuole dominare”.

Potrebbe piacerti anche
News

K.K. – Un ospedale pediatrico e una Academy per piccoli calciatori

News

Napoli/Pisa – Così in campo al Maradona secondo il CdS

News

Per Fabbroni, Conte ha fatto un gran regalo al Manchester

News

Si riprende oggi e Conte pensa ad un ampio turnover

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.