Napoli/Pisa – Così in campo al Maradona secondo il CdS

Beukema e Buongiorno ne hanno giocate due di fila, Juan Jesus nel caso è pronto così come Marianucci. A sinistra: Olivera può dare il cambio a Spinazzola. Scalpita Gilmour, in campo nel finale all’Etihad al pari di Elmas, jolly di lusso: Anguissa e Lobotka, finora, le hanno messe in fila tutte. Lang è rimasto in panchina nelle ultime due, Neres non è mai partito titolare da inizio anno, Lucca ha voglia di riscatto immediato ed è un ex del Pisa; Gutierrez pregusta quanto prima l’esordio. Insomma, l’organico è ampio e per Conte in ogni ruolo c’è l’imbarazzo della scelta. Nel gioco delle coppie, troverà spazio anche il solito ballottaggio Milinkovic-Meret.

