NewsCalcioRassegna Stampa

Napoli/Pisa – Così in campo al Maradona secondo il CdS

By Giuseppe Sacco
0

Beukema e Buongiorno ne hanno giocate due di fila, Juan Jesus nel caso è pronto così come Marianucci. A sinistra: Olivera può dare il cambio a Spinazzola. Scalpita Gilmour, in campo nel finale all’Etihad al pari di Elmas, jolly di lusso: Anguissa e Lobotka, finora, le hanno messe in fila tutte. Lang è rimasto in panchina nelle ultime due, Neres non è mai partito titolare da inizio anno, Lucca ha voglia di riscatto immediato ed è un ex del Pisa; Gutierrez pregusta quanto prima l’esordio. Insomma, l’organico è ampio e per Conte in ogni ruolo c’è l’imbarazzo della scelta. Nel gioco delle coppie, troverà spazio anche il solito ballottaggio Milinkovic-Meret.

 

 

Factory della Comunicazione

 

                                                                   

 

Potrebbe piacerti anche
News

Per Fabbroni, Conte ha fatto un gran regalo al Manchester

News

Si riprende oggi e Conte pensa ad un ampio turnover

News

“LE MANI SUL NAPOLI”. Cds Campania “Anche in porta tanta…

News

Oggi nessun giovane avrebbe reagito come Kevin, a Manchester

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.