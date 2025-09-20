Adnkronos News

Mondiali atletica, niente bis per Palmisano: si ritira nella 20 km di marcia

(Adnkronos) – Si chiude con un ritiro la 20 chilometri di marcia ai Mondiali di atletica della campionessa azzurra Antonella Palmisano, già argento nella 35 chilometri all'inizio della rassegna a Tokyo. La finanziera pugliese parte bene, tiene il ritmo del gruppo di testa per i primi 9 chilometri, poi è costretta a farsi da parte a causa della fatica: "Sapevo che avrei potuto pagare la stanchezza muscolare, l’avevo messo in conto" spiega Antonella. Poi l'aggiunta: "Non mi spaventava il ritmo elevato, ma le gambe hanno smesso di rispondere. Dopo il ritiro a Parigi, mi ero ripromessa di non sminuirmi e non succederà. Devo essere contenta del mio percorso, torno a casa con un argento. Al traguardo ho aspettato Maria, in segno di riconoscenza per la nostra amicizia". Il riferimento è alla fuoriclasse spagnola Maria Perez, oro in 1h25’54” davanti alla messicana Alegna Gonzalez (1h26’06”) e alla giapponese Nanako Fujii (1h’26”18). —[email protected] (Web Info)

