Lusuardi del Pisa, l’agente: “Albiol lo farà crescere”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrea Bagnoli, Agente di Mateus Lusuardi

“Il Pisa ha una proprietà importante, credo che voglia recitare una parte importante in questo campionato. Per essere una neopromossa, il Pisa ha fatto un buon mercato perchè ha inserito dei giovani importanti oltre a calciatori dalla maggiore esperienza.

Lusuardi ha avuto una serie di infortuni, l’anno scorso ha avuto alti e bassi, ma è un giocatore importante. Gli allenatori cercano tutti questi mancini che entrano per verticalizzare.

Il Napoli per anni farà bene. In Italia credo che padroneggerà per un bel pò, facendo tutti gli scongiuri del caso.

Lusuardi è un difensore brasiliano e a loro piace giocare, infatti difficilmente prende un giallo. Forse è questa la pecca, ma diciamo che può crescere, è un giovane che deve acquisire la mentalità difensiva italiana. Il Pisa aveva bisogno di uno come Albiol, della sua esperienza perchè permette a tutta la squadra di crescere, non solo ai difensori. Uno come Albiol porta punti importanti”.