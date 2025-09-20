Casa Napoli: previsti cambi in vista del Pisa, Neres spera

Pensare alla Champions, va bene, ma ora ritorna il campionato. Lunedì sera il Napoli affronterà il Pisa. Secondo il quotidiano La Repubblica, è possibile un primo turn over nella prossima formazione in campo: “Neres spera di avere una chance con il Pisa, qualora Conte decidesse di far rifiatare uno dei centrocampisti (Lobotka, Anguissa o McTominay), passando al 4-3-3. Neres può giocare sia a destra (ma Politano è uscito ad inizio ripresa, quindi potrebbe essere riconfermato) che a sinistra. Stesso discorso in mediana per Billy Gilmour: lo scozzese può fare il punto di riferimento centrale ma anche la mezz’ala, come già dimostrato nello scorso campionato, quando ha sostituito Anguissa. Altre candidature sparse: Meret potrebbe tornare dal primo minuto e Olivera sostituire Spinazzola – ne ha giocate due di fila – sulla fascia sinistra”.

