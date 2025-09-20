CalcioNapoliNews

Casa Napoli: previsti cambi in vista del Pisa, Neres spera

By Gabriella Calabrese
Pensare alla Champions, va bene, ma ora ritorna il campionato. Lunedì sera il Napoli affronterà il Pisa. Secondo il quotidiano La Repubblica, è possibile un primo turn over nella prossima formazione in campo: “Neres spera di avere una chance con il Pisa, qualora Conte decidesse di far rifiatare uno dei centrocampisti (Lobotka, Anguissa o McTominay), passando al 4-3-3. Neres può giocare sia a destra (ma Politano è uscito ad inizio ripresa, quindi potrebbe essere riconfermato) che a sinistra. Stesso discorso in mediana per Billy Gilmour: lo scozzese può fare il punto di riferimento centrale ma anche la mezz’ala, come già dimostrato nello scorso campionato, quando ha sostituito Anguissa. Altre candidature sparse: Meret potrebbe tornare dal primo minuto e Olivera sostituire Spinazzola – ne ha giocate due di fila – sulla fascia sinistra”.

