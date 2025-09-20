Adnkronos News

A Santi Cosma e Damiano fiaccolata per Paolo, suicida a 14 anni

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – “Il senso di questa serata è proprio di vicinanza a questa famiglia e anche un po' a questa comunità perché è abbastanza ferita. Sono vicino anche ai tanti ragazzi di qui perché purtroppo in queste cose non è che sono tutti colpevoli. Quindi, a modo nostro, siamo venuti per dire ai ragazzi anche di imparare a parlare in maniera più costruttiva”. Lo ha dichiarato all’Adnkronos monsignor Luigi Vari, arcivescovo di Gaeta, durante la fiaccolata a Santi Cosma e Damiano per Paolo Mendico, il 14enne che si è tolto la vita. —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Putin all’Intervision: “Apprezziamo le nostre tradizioni, rispettiamo…

Adnkronos News

Serie A, oggi Udinese-Milan – La partita in diretta

Adnkronos News

Verona-Juventus 1-1, Orban risponde a Conceicao

Adnkronos News

Stefano, la Sla e il sogno di una sera alla Scala: “Un’emozione tornare a…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.