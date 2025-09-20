A quanto risale l’ultima espulsione?

12 maggio 2013. Antonio Conte vinceva il suo secondo scudetto con la Juventus. Nel Napoli c’era ancora Cavani. Erling Haaland, invece, un tredicenne nelle giovanili del Bryne. E Giovanni Di Lorenzo giocava nel Cuneo in prestito dalla Reggina.

È proprio in quella data che Di Lorenzo prese la sua prima e fino a ieri unica espulsione della sua carriera. La partita è Feralpisalò-Cuneo, valida per l’ultima giornata del campionato che all’epoca si chiamava ancora Lega Pro 1^ divisione, attuale Serie C. La partita finì 3-1 per i padroni di casa. Di Lorenzo prese un doppio giallo che lasciò il Cuneo in dieci. In quella stessa giornata, il Napoli batteva il Siena 2-1 per l’ultima vittoria in casa in una stagione terminata al secondo posto alle spalle della Juve di Conte.

Da quelle partite di acqua sotto i ponti ne è passata. Di Lorenzo ha avuto una carriera straordinaria, con dei salti di qualità continui e oggi è il capitano di due scudetti del Napoli proprio come Diego Armando Maradona. Ieri, il primo errore dopo praticamente una vita. Scivolata in ritardo su Haaland, prese le gambe dell’attaccante, lanciato verso la porta, piuttosto che il pallone. Cartellino rosso dopo l’intervento del VAR. È la seconda espulsione in carriera di Di Lorenzo: l’ultima dodici anni fa con il Cuneo a vent’anni.

Fonte: Il Mattino