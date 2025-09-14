Messaggio forte di Conte per Manchester: “Quando hai questo approccio e giochi così bene…”

I l Napoli vince ancora. Per la terza volta consecutiva. Risponde alla Juve e soprattutto divora altri punti all’Inter: +6 in tre giornate. Un ritmo da campione d’Italia. Antonio Conte è soddisfatto, certo, ma con inevitabile riserva:

«Abbiamo risposto presente per gran parte della partita, c’è stato un approccio molto importante, abbiamo dominato e creato tante occasioni. De Gea ha fatto tante parate, ma non ci sta che facciamo un finale del genere: dobbiamo migliorare e i ragazzi lo sanno. Sanno quanto gli voglio bene, li amo come dei figli o dei fratelli, ma sanno anche cosa mi è piaciuto e cosa va migliorato. Quando hai questo approccio e giochi così bene, devi chiudere le partite». Un messaggio forte verso il City: giovedì si va in scena in Champions, a Manchester, con Guardiola e i suoi campioni. Fonte: CdS