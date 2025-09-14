“H O J L B O O M” si è preso il Napoli in 14 minuti, di corsa da Conte dopo il gol
Ecco dov’era finito Rasmus Hojlund: 832 giorni dopo Atalanta-Monza, ultima apparizione italiana con gol, 4 giugno 2023, riecco il biondo danese che brucia tutti quando parte e che torna in Serie A con una maturità anche tattica differente, che si nota. L’esordio con la maglia del Napoli è un vademecum del ruolo di prima punta e di centravanti con Conte, per Conte. Segna subito, Hojlund, dopo quattordici minuti dal fischio d’inizio, e rimette in carreggiata le sue ambizioni che a Manchester, allo United, erano scese a compromessi con un ambiente in cui poche cose funzionavano. L’azzurro può essere la sua rinascita, il suo nuovo punto di partenza.
«Sono felice di essere in club come il Napoli – ha raccontato Hojlund alla fine della partita – questa vittoria ci dà spinta per la prima di Champions. Dobbiamo restare concentrati partita dopo partita, solo così potremo raggiungere traguardi importanti».
Fonte: CdS