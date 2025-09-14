Gazzetta – “Se la Fiorentina doveva essere un esame, il Napoli torna a casa col voto più alto”

Senza lode, però, per quegli ultimi 15 minuti di sofferenza. Dettagli, che per Conte fanno tutta la differenza del mondo ma che non cambiano la sostanza: i campioni d’Italia hanno ancora fame e adesso, con un Hojlund in più nel motore, sono diventati una squadra completa, capace di costruire tanto e di regalare concedere pochissimo. Il 3-1 del Franchi è già un messaggio forte alle rivali: questo Napoli ha più fame di prima, e ora ha una vasta gamma di soluzioni di qualità in fase offensiva. Una bella iniezione di fiducia in vista del ritorno in Champions di giovedì, a casa Guardiola.

