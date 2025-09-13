“Il mercato sembrerebbe dirci questo, ma anche quello dell’anno scorso poteva lasciare la stessa impressione. È da qui che nascono i dubbi e l’invito ad aspettare prima dei proclami. Nelle conferenze di ieri, sia Chivu che Tudor hanno cercato di smorzare l’estremo entusiasmo che porta sempre una partita come Juventus-Inter, semplicemente perché siamo alla terza giornata e non c’è ancora nulla in ballo. Certo, una vittoria della Juventus significherebbe staccare l’Inter di 6 punti, e sappiamo quanto l’Inter sia da sempre un’avversaria diretta nella lotta Scudetto.

Il campionato è iniziato con il Napoli in cima alla griglia ipotetica, seguito dall’Inter e poi dalla Juventus. Vincere ora potrebbe ribaltare i pronostici iniziali, e questo ovviamente non dispiacerebbe. Al netto di tutto, però, bisogna dire che la Juventus è riuscita ad aggiustare situazioni che l’anno scorso non avevano portato ai risultati sperati: si è liberata di ingaggi pesanti, ha salutato giocatori che non trovavano spazio e ha inserito innesti mirati. In particolare, negli ultimi giorni di mercato sono arrivati due giocatori, David e Zhegrova, che nell’ambiente Juve ci si aspetta possano dare un contributo importante quest’anno.”