Verso Firenze: torna Neres, prima chiamata per Gutierrez, esordio Beukema

By Gabriella Calabrese
Il Napoli è partito ieri pomeriggio dalla stazione di Afragola e sul treno è salito anche Neres: David il brasiliano, escluso contro il Cagliari per un affaticamento muscolare rimediato nel corso della rifinitura, ha recuperato e oggi sarà a disposizione per la sfida con la Fiorentina. Il suo rientro, però, non è l’unica novità importante della vigilia: è arrivata la prima convocazione per Gutierrez. L’esterno mancino spagnolo appena acquistato dal Girona ha superato del tutto i postumi e le conseguenze dell’intervento alla caviglia destra del 10 luglio, e ora dovrà gradualmente trovare il ritmo giusto: la sua ultima partita risale al 24 aprile (in Liga), 142 giorni oggi. Il rientro in gruppo e la panchina sono solo i primi step, ma considerando che da oggi alla prossima sosta andrà in scena un’autentica maratona sono ottime notizie per Conte. Fuori gli infortunati Contini, Lukaku e Rrahmani. Per il resto, l’idea è che sarà confermato il 4-1-4-1 con i Fab Four e Politano a destra. La linea difensiva davanti a Meret sarà composta da Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno e Spinazzola. Per il centrale olandese si tratta del debutto assoluto con il N apoli. In attacco, testa a testa Lucca-Hojlund.

 

