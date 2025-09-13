Senza categoriaCalcioNapoli

Un’agenda da incubo: City, Milan e Sporting sulla strada del Napoli

Tra viaggi e big match, poche ore per respirare

By Sara Di Fenza
0

Dal Franchi di Firenze all’Etihad di Manchester, passando per San Siro e Maradona: il Napoli vivrà un settembre infuocato. Dopo la trasferta contro la Fiorentina (14 settembre), arriverà subito il debutto in Champions contro il City (18 settembre). Poi Pisa in campionato, il big match con il Milan, la sfida europea con lo Sporting Lisbona e, infine, il Genoa.
In mezzo spostamenti frenetici, recuperi lampo e allenamenti compressi. Solo la sosta di ottobre porterà un attimo di respiro.

