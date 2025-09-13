UFFICIALI – Fiorentina/Napoli – Le formazioni trasmesse dalle due società

Alle ore 20.45 di oggi, sabato 13 settembre 2025, lo stadio “Artemio Franchi” sarà teatro di una sfida di grande fascino: Fiorentina e Napoli si affrontano in un match che promette spettacolo e intensità. I viola, reduci da un avvio di campionato tra alti e bassi, cercano riscatto davanti al proprio pubblico nella prima vera gara casalinga della stagione, mentre gli azzurri di Antonio Conte puntano a confermare il buon momento e a consolidare le proprie ambizioni di vertice. Con le formazioni ufficiali ora rese note, cresce l’attesa per un incontro che potrebbe già dire molto sul cammino delle due squadre. Ecco le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Sohm, Fagioli, Gonses; Kean, Dzeko. All. Stefano Pioli

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola;Lobotka; Politano, Anguissa, McTominay, De Bruyne; Hojlund. All. Antonio Conte