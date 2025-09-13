NewsCalcioNapoli

UFFICIALE – Fiorentina, i convocati di Pioli per il Napoli: Gudmundsson è out!

By Riccardo Cerino
0

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha diramato l’elenco dei convocati per il match casalingo di questa sera (ore 20.45) contro il Napoli.

Per la sfida agli azzurri, Stefano Pioli dovrà fare a meno di Albert Gudmundsson, vittima di un infortunio con la Nazionale islandese, e di Abdelhamid Sabiri, out per motivi familiari.

Questa la lista (fonte acffiorentina.com):

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FAZZINI Jacopo

7) FORTINI Niccolò

8) GOSENS Robin Everardus

9) KEAN Moise Bioty

10) KOUADIO Eddy Nda Konan

11) LAMPTEY Tariq Kwame Nii Lante

12) LEZZERINI Luca (P)

13) MANDRAGORA Rolando

14) MARÍ VILLAR Pablo

15) MARTINELLI Tommaso (P)

16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) RICHARDSON Michael Amir Junior

23) SOHM Simon Salomon Junior

24) VITI Mattia

