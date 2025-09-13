UFFICIALE – Fiorentina, i convocati di Pioli per il Napoli: Gudmundsson è out!

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha diramato l’elenco dei convocati per il match casalingo di questa sera (ore 20.45) contro il Napoli.
Per la sfida agli azzurri, Stefano Pioli dovrà fare a meno di Albert Gudmundsson, vittima di un infortunio con la Nazionale islandese, e di Abdelhamid Sabiri, out per motivi familiari.
Questa la lista (fonte acffiorentina.com):
1) COMUZZO Pietro
2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
3) DE GEA QUINTANA David (P)
4) DZEKO Edin
5) FAGIOLI Nicolò
6) FAZZINI Jacopo
7) FORTINI Niccolò
8) GOSENS Robin Everardus
9) KEAN Moise Bioty
10) KOUADIO Eddy Nda Konan
11) LAMPTEY Tariq Kwame Nii Lante
12) LEZZERINI Luca (P)
13) MANDRAGORA Rolando
14) MARÍ VILLAR Pablo
15) MARTINELLI Tommaso (P)
16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) RANIERI Luca
22) RICHARDSON Michael Amir Junior
23) SOHM Simon Salomon Junior
24) VITI Mattia