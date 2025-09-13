NewsCalcioNapoli

Si riempie il calendario del Napoli: sei partite in 22 giorni

Inizia il primo tour de force per il Napoli

By Guido Russo
Antonio Conte lo ha definito «il momento della verità». Nonostante la stagione sia appena iniziata, il calendario del Napoli offre subito un banco di prova inedito: sei gare in appena 22 giorni tra Serie A e Champions League.

Per l’allenatore non è una novità, ma per il gruppo sì: con lui in panchina, finora, i partenopei non avevano mai affrontato un ciclo così serrato. L’anno scorso il turnover era stato totale in Coppa Italia, ma oggi la musica cambia: serviranno equilibrio, energie fresche e scelte chirurgiche.

Fonte: Il Corriere dello Sport

