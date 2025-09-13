Serie B, terza giornata: ancora un pari per la Juve Stabia. Super Modena: travolto senza appello il Bari!

Dopo il successo dell’Avellino sul Monza (2-1) nella serata di ieri, la Serie B è tornata in campo nel pomeriggio con altre sfide valide per la terza giornata. Pari a reti bianche per la Juve Stabia, il terzo consecutivo: al Menti la squadra di Ignazio Abate non è andata oltre lo 0-0 contro la Reggiana, mancando ancora l’appuntamento col primo successo stagionale.
A prendersi la scena è il roboante successo interno del Modena, che batte senza appello per 3-0 un Bari irriconoscibile, risultato che porta la formazione allenata da Sottil in vetta con 7 punti a pari merito con il Frosinone, corsaro all’Euganeo sul Padova (0-1). Emozioni e colpi di scena a Pescara, dove il Venezia scappa ma viene ripreso dagli abruzzesi nei minuti finali sul 2-2.
Sono ora in campo Catanzaro e Carrarese, mentre il sabato cadetto sarà chiuso da Sampdoria-Cesena. Domani, domenica, spazio agli ultimi tre match.
RISULTATI
Avellino-Monza 2-1
Juve Stabia-Reggiana 0-0
Modena-Bari 3-0
Padova-Frosinone 0-1
Pescara-Venezia 2-2
Catanzaro-Carrarese 0-0 (in corso)
Sampdoria-Cesena: ore 19.30
Entella-Mantova: 14/09 ore 15.00
Suditrol-Palermo: 14/09 ore 17.15
Empoli-Spezia: 14/09 ore 19.30
CLASSIFICA
Modena 7
Frosinone 7
Venezia 5
Palermo 4*
Avellino 4
Cesena 4*
Südtirol 4*
Carrarese 4*
Reggiana 4
Monza 4
Empoli 3*
Mantova 3*
Juve Stabia 3
Virtus Entella 2*
Catanzaro 2*
Spezia 1*
Pescara 1
Padova 1
Bari 1
Sampdoria 0*
* una gara in meno