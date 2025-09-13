Serie B, terza giornata: ancora un pari per la Juve Stabia. Super Modena: travolto senza appello il Bari!

Dopo il successo dell’Avellino sul Monza (2-1) nella serata di ieri, la Serie B è tornata in campo nel pomeriggio con altre sfide valide per la terza giornata. Pari a reti bianche per la Juve Stabia, il terzo consecutivo: al Menti la squadra di Ignazio Abate non è andata oltre lo 0-0 contro la Reggiana, mancando ancora l’appuntamento col primo successo stagionale.

A prendersi la scena è il roboante successo interno del Modena, che batte senza appello per 3-0 un Bari irriconoscibile, risultato che porta la formazione allenata da Sottil in vetta con 7 punti a pari merito con il Frosinone, corsaro all’Euganeo sul Padova (0-1). Emozioni e colpi di scena a Pescara, dove il Venezia scappa ma viene ripreso dagli abruzzesi nei minuti finali sul 2-2.

Sono ora in campo Catanzaro e Carrarese, mentre il sabato cadetto sarà chiuso da Sampdoria-Cesena. Domani, domenica, spazio agli ultimi tre match.

RISULTATI

Avellino-Monza 2-1

Juve Stabia-Reggiana 0-0

Modena-Bari 3-0

Padova-Frosinone 0-1

Pescara-Venezia 2-2

Catanzaro-Carrarese 0-0 (in corso)

Sampdoria-Cesena: ore 19.30

Entella-Mantova: 14/09 ore 15.00

Suditrol-Palermo: 14/09 ore 17.15

Empoli-Spezia: 14/09 ore 19.30

CLASSIFICA

Modena 7

Frosinone 7

Venezia 5

Palermo 4*

Avellino 4

Cesena 4*

Südtirol 4*

Carrarese 4*

Reggiana 4

Monza 4

Empoli 3*

Mantova 3*

Juve Stabia 3

Virtus Entella 2*

Catanzaro 2*

Spezia 1*

Pescara 1

Padova 1

Bari 1

Sampdoria 0*

* una gara in meno