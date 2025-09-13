NewsCalcioSerie A

Serie A, le formazioni ufficiali di Juventus-Inter

By Riccardo Cerino
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Juventus-Inter, uno dei tre big match validi per la terza giornata di Serie A in scena alle 18.00 all’Allianz Stadium.

Nel dettaglio, ecco le scelte dei due allenatori, Igor Tudor e Cristian Chivu (fonte TMW):

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, K. Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Adzic, Kostic, Openda, Rugani, Joao Mario, David, Cabal.
Allenatore: Igor Tudor.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; M. Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Zielinski, Sucic, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Bisseck, Dimarco, Darmian, Palacios, Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.

 

