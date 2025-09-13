Senza categoriaCalcioNews

Serie A- Juve-Inter 4-3, i bianconeri vincono il Derby d’Italia

By Emanuela Menna
Torino, 13 settembre 2025 – L’Allianz Stadium si è infiammato per il Derby d’Italia delle 18.00, valido per la terza giornata di Serie A. L’inizio è tutto per la Juventus: al 14′ Lloyd Kelly sfrutta un assist di Bremer per portare in vantaggio i bianconeri. L’Inter però non resta a guardare, e al 30′ è Hakan Çalhanoglu a firmare il pareggio con un bel sinistro da fuori area. Poco prima dell’intervallo, la Juve torna avanti grazie a un gran tiro di Kenan Yildiz che sorprende Sommer: è 2-1.

Nella ripresa l’Inter reagisce con rabbia. Al 65′ ancora Çalhanoglu con un altro tiro preciso segna il 2-2. Poi, al 76′, Marcus Thuram salta di testa in area sugli sviluppi di un angolo e firma il sorpasso nerazzurro: 3-2. Quando tutti pensano che l’Inter possa chiudere la gara, la Juventus pesca dal sacco una reazione d’orgoglio: al 82′ Khephren Thuram pareggia di testa su calcio piazzato, fissando il risultato sul 3-3. All’ultimo respiro arriva il vantaggio dei bianconeri con Adzic, terminando il derby 4-3 per i padroni di casa.

