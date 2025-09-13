Serie A, Cagliari-Parma 2-0: Mina e Felici regalano i primi tre punti a Pisacane!

Primo successo per il Cagliari di Fabio Pisacane. Il 2-0 sul Parma, per larghi tratti ben messo in campo, porta le firme di Mina e Felici. Se da un lato è il cinismo rossoblu ad essere premiato, dall’altro i ducali devono ancora rinviare l’appuntamento con il successo.

Factory della Comunicazione

E’ la squadra di Cuesta a partire col piede sull’acceleratore, mancando il vantaggio in ben due occasioni: prima Pellegrino si vede negare la sua staffilata da Caprile dopo un errore in disimpegno di Mina, poi è l’ex estremo difensore del Napoli ad essere superlativo mandando a lato la potenziale respinta di Cutrone. Il Parma è padrone assoluto del campo e va vicino al centro ancora con l’ex attaccante del Como: ben imbeccato da Bernabé, Cutrone va al tiro ma trova ancora Caprile a dirgli di no. Al Cagliari, fin lì in ombra, basta una sola occasione per salire in cattedra passando addirittura in vantaggio al minuto 35: cross da sinistra per Belotti che va ad eludere la marcatura di Sorensen, Suzuki respinge male e sulla respinta è Yerry Mina a ribadire in rete per il vantaggio rossoblu.

Nella ripresa gli emiliani sono ancora più offensivi: dentro Oristanio e fuori Ordonez, poco dopo anche Lovik lascia spazio ad Almqvist. Si gioca ancora ad una porta sola, ma come nella prima frazione i ducali sbattono sul muro rossoblu (da segnalare una traversa dell’ex attaccante del Venezia). Le sostituzioni di Pisacane sono quanto mai efficaci e nel finale arriva il raddoppio: il tiro innocuo di Adopo finisce tra le gambe di Suzuki, mentre sulla respinta il più lesto è Felici per il 2-0 finale che chiude i conti.

Di seguito il tabellino del match (fonte goal.com):

Cagliari (4-3-1-2): Caprile; Zappa (54′ Palestra), Mina, Luperto, Obert; Gaetano (54′ Deiola), Adopo, Prati; Folorunsho (87′ Zé Pedro); Esposito (74′ Felici), Belotti (74′ Borrelli). All. Pisacane.

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Lovik (62′ Almqvist), Bernabé (80′ Estevez), Ordonez (46′ Oristanio), Sorensen (85′ Keita), Valeri; Cutrone (85′ Djuric), Pellegrino. All. Cuesta.

Arbitro: Fourneau

Marcatori: 33′ Mina, 77′ Felici

Ammoniti: Zappa (C), Ordonez (P), Esposito (C), Deiola (C)

Espulsi: –