Reginaldo: “Fiorentina-Napoli sarà una gara tosta per gli Azzurri”

Queste le parole dell’ex calciatore Reginaldo

By Guido Russo
Reginaldo, ex attaccante di Parma, Siena e Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live della partita odierna del Napoli contro la Fiorentina.

Ecco le sue parole:

“Quella di domani sarà una gara tosta per il Napoli, la Fiorentina è una squadra attrezzata anche se forse le mancherà un calciatore importante come Gudmunsson. I viola possono contare anche su un allenatore di spessore, Pioli. Sarà un match tattico, poi quando c’è la sosta per le nazionali c’è sempre l’incognita su come stanno e tornano i calciatori, perché non è semplice riattaccare la spina. Non so se Kean è il miglior attaccante della serie A, di certo è in una condizione fisica splendida. Ha trovato una continuità di utilizzo grazie alla Fiorentina, che ha creduto in lui. Il ragazzo ha risposto sul campo con i gol e quindi i meriti sono i suoi, ma il club gli ha dato una fiducia che in passato non ha avuto da nessun’altra società. E’ giusto che Conte domani faccia giocare Lucca, ha lavorato con lui in questi giorni e escluderlo sarebbe una bocciatura. Hojlund magari lo vedremo a gara in corso e sicuramente in Champions. De Bruyne migliorerà nella condizione: mister Conte quando dirige gli allenamenti vuole il massimo da tutti, senza guardare in faccia a nessuno. Ma poi i risultati si vedono e in campo tieni alla grande per 90’”

