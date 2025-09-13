Napoli, testa alla Fiorentina ma all’orizzonte c’è il City. Caressa: “Meglio affrontarlo adesso”

Il Napoli guarda con concentrazione massima alla difficile trasferta di questa sera a Firenze, ma inevitabilmente l’attenzione inizia a spostarsi anche sull’attesissimo esordio in Champions League. Giovedì alle 21:00 gli azzurri affronteranno il Manchester City di Pep Guardiola all’Etihad Stadium, in una sfida che segna il ritorno in Inghilterra di Kevin De Bruyne, pronto a incrociare nuovamente i suoi ex tifosi. Antonio Conte non vuole distrazioni e tiene i suoi uomini focalizzati sul campionato, ma le riflessioni esterne si moltiplicano. Fabio Caressa, giornalista e voce storica di SkySport, ha commentato la sfida sulle pagine de Il Mattino: “Penso che il Napoli abbia buone possibilità di fare risultato. Meglio affrontare il City adesso che più avanti. E avere De Bruyne in rosa, in queste partite, può fare la differenza”. Gli azzurri si presentano senza l’obbligo di vittoria, ma con la determinazione di onorare al massimo la competizione. Conte e la sua squadra vogliono vivere un cammino europeo da protagonisti e, perché no, togliersi qualche soddisfazione anche contro i campioni d’Europa.

