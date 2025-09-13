“Napoli, Conte non sempre ha gestito al meglio la doppia competizione. Ma punterà al titolo!”

Gianni Parisio, giornalista di passioneInter, ha parlato ai microfoni di 1 Football Club di diversi temi, soffermandosi anche sul Napoli, di scena questa sera al Franchi contro la Fiorentina.

Conosce bene Antonio Conte, è stato il vostro allenatore qualche anno fa: secondo lei, quest’anno il Napoli punterà allo scudetto o ad andare avanti il più possibile in Champions League?

“Antonio Conte punterà comunque a vincere lo scudetto. Sicuramente non vorrà rischiare come lo scorso anno, quando se l’è giocata fino all’ultimo e deve ringraziare mister Simone Inzaghi che, con certe scelte, gli ha permesso di conquistare il titolo.

Quest’anno si troverà davanti a una sfida molto importante: lui non è mai stato bravo a gestire due competizioni in contemporanea. Con la nuova formula, la Champions League comporta due partite in più, e anche se il Napoli ha una rosa lunga e di grande qualità, sarà fondamentale la capacità di Conte nella gestione del gruppo. Questo, secondo me, sarà il suo vero esame di maturità, cosa che non è riuscito a superare in altri club, come il Tottenham o il Chelsea al secondo anno. La società, a mio avviso, si aspetta un bel percorso in Champions League, ma al primo posto Conte vorrà vincere lo scudetto.”