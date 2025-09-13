Adnkronos News

MotoGp, oggi qualifiche e gara sprint a Misano: orario e dove vederle in chiaro

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Torna la MotoGp con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sedicesimo appuntamento del Motomondiale. Oggi, sabato 13 settembre, tocca alla seconda sessione di libere, alle qualifiche e alla gara sprint sul circuito di Misano, intitolato a Marco Simoncelli. Si riparte dal dominio di Marc Marquez, ormai a un passo dalla conquista del suo nono titolo mondiale, che però non potrà arrivare in questo weekend. Ecco orari, programma e dove vedere le sessioni di oggi in tv e in streaming. Ecco il programma del Gp di San Marino di oggi, sabato 13 settembre: Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2 Ore 10.45: MotoGP – qualifiche Ore 14.55: MotoGP – Sprint Tutti gli appuntamenti del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini saranno trasmessi su Sky Sport (canale Sky Sport MotoGp, 208) e in streaming su Sky Go e NOW. Su TV8 saranno visibili in diretta le qualifiche e la gara sprint di oggi, sabato 13 settembre, ma anche la diretta di domenica. —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Vaccino covid e bambini, il piano degli esperti di Trump per lo stop

Adnkronos News

Corea del Nord, pena di morte per chi vede film stranieri: Onu denuncia boom…

Adnkronos News

Charlie Kirk, i messaggi del killer sui proiettili tra meme e videogame

Adnkronos News

Nato, risposta alla Russia: via all’operazione Sentinella Orientale

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.