Malfitano: “A vincere è il Napoli di ADL, io gli affiderei la presidenza della Lega di Serie A!”

By Gabriella Calabrese
MIMMO MALFITANO A RADIO MARTE: “Il Napoli è forte, ma è lo stesso dell’anno scorso, con De Bruyne in squadra. L’anno scorso avevi perso Kvaratskhelia, anche se a gennaio. Se è forte quest’anno, lo era anche la scorsa stagione. Lasciate fare al presidente: ha operato molto bene – ha detto il giornalista a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre  e i risultati gli stanno dando ragione. La Juventus avrà alberghi e centro medico; il Milan e l’Inter avranno altre strutture, ma a vincere è il suo Napoli. De Laurentiis aveva promesso il centro sportivo dal 1° settembre? Che sia la prima pietra o tutto il centro, che ce ne frega? Lasciamolo lavorare in pace. Se il calcio italiano volesse svoltare e volesse evolvere in qualsiasi settore, dovrebbe affidare la presidenza della Lega Serie A a De Laurentiis, perché sono convinto che sarebbe in grado di stravolgere davvero il calcio italiano: parlo di questioni finanziarie, di cessione dei diritti televisivi all’estero… Sono cose che porta avanti da anni e sulle quali è molto all’avanguardia. Io ho sempre difeso Lukaku, un giocatore forte e determinante per le sorti del Napoli di Conte. Eppure molti tifosi lo hanno criticato: se avessimo fatto un sondaggio alla fine della scorsa stagione, in quanti sarebbero stati d’accordo con la cessione di Lukaku? Ve lo dico io: l’80%. In tanti, infatti, lo avrebbero venduto volentieri, anche se oggi lo rimpiangono. E avrebbero sbagliato”

