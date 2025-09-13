Lucca la concorrenza, si sa, a certi livelli è obbligatoria. Occhio a Hojlund

Gol e assist sono all’interno del contratto da cinque anni firmato da Lucca. Una parte variabile dello stipendio è legata al suo rendimento. Come ormai tutti gli ingaggi, a dire il vero. Quella di domani è forse l’ultima gara in cui parte favorito per una maglia da titolare: Hojlund è arrivato da troppo poco tempo per essere già pronto. Ma poi, ogni volta, sarà ballottaggio vero. Perché nulla più è scontato, in quel ruolo di centravanti. Chiaro, l’Hojlund dei tempi dell’Atalanta non ha avversari, quello dell’ultimo anno a Manchester spalanca la strada alle incertezze su chi giocherà. Il tempo è galantuomo. Prima di vedere McTominay titolare con il Napoli, Conte attese 21 giorni dal suo arrivo: con la Juventus, allo Stadium. Forse per Hojlund, bisognerà aspettare lo stesso. È il Pisa la gara in cui, con pochi dubbi, potrebbe esordire dal primo minuto. A meno che, nel minutaggio che sicuramente avrà già al Franchi non dimostri di essere già pronto. Intanto c’è Lucca. Arrivato per fare il vice di Lukaku, ma che ha poca voglia di fare il vice anche di Hojlund. Fonte: Il mattino

