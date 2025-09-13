Lorenzo è arrivato pensando di avere solo Lukaku come riferimento

Ora deve fare i conti con un altro rivale: Hojlund. Chissà forse avrebbero provato a prenderlo lo stesso, anche senza l’infortunio del belga, un altro numero nove come l’ex centravanti del Manchester United. Ma certo, il ko di Big Rom (a proposito, continua le sue cure a Bruxelles e non tornerà a Napoli prima di un mese) ha costretto il Napoli a correre ai ripari senza esitazioni. Sacrificando l’esterno a sinistra. Certo, se prima era solo una poltrona per due con Romelu nettamente sempre il favorito, ora nel gioco delle coppie qualche dubbio potrebbe sorgere. Certo, mai nella storia del Napoli, per tre attaccanti e una maglia il club azzurro ha speso 115 milioni di euro. Quando il belga tornerà, davvero saranno scintille. A meno che per Hojlund, quel visionario di Conte non intraveda giù un’altra posizione in campo: d’altronde, il danese ha 22 anni quindi può ancora tramutarsi un altro. Fonte. Il Mattino

