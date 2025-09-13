NewsSlideSu X.com

LIVE – Fiorentina/Napoli, tempo incerto per i 22 in campo

By Emanuele Arinelli
Il miglior realizzatore del confronto tra le due formazioni è Lorenzo Insigne con 11 reti, seguito da Kurt Hamrim (che ha vestito entrambe le maglie) e Dries Mertens con 9 goal, poi, gli argentini Gabriel Batistuta con 8 reti e Diego Armando Maradona con 7.

I numeri

La gara di questa sera tra Fiorentina e Napoli sarà la sfida numero 176 tra le due formazioni. Finora, sono state 64 le vittorie degli azzurri, 60 quelle dei viola e 51 i pareggi. In vantaggio ci sono i toscani nelle reti realizzate con 217 goal contro i 209 dei partenopei. La prima sfida tra le due squadre è datata 28 ottobre 1928 e terminò 7-2 per i partenopei giocata a Napoli.

Il match della terza giornata di campionato, Fiorentina-Napoli, sabato 13 settembre alle 20:45, sarà diretto dal signor Luca Zufferli della sezione di Udine. Gli assistenti saranno: Daniele Bindoni di Venezia e Alberto Tegoni di Milano. Il IV sarà Giuseppe Collu di Cagliari, mentre al VAR ci sarà Gianluca Aureliano di Bologna, coadiuvato da Francesco Meraviglia di Pistoia.

 

A cura di Emanuele Arinelli

