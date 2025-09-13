LIVE – Fiorentina-Napoli 0-2: inizio secondo tempo

Premi f5 per aggiornare la pagina

Factory della Comunicazione

47′ Il Napoli ci prova su calcio di punizione: cross di Politano, facile la parata di De Gea

45′ Primo cambio per la Fiorentina: esce Dzeko entra Piccoli

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+3′ Fine primo tempo. Dominio azzurro a Firenze.

45′ Concessi 3 minuti di recupero.

40′ Kean ci prova dalla distanza, tiro che però finisce fuori.

38′ La Fiorentina in questi ultimi minuti sta crescendo con l’intensità del possesso palla ma non riesce a trovare varchi per impensierire il Napoli.

31′ Occasione Fiorentina: sugli sviluppi di un contropiede, Sohm serve Dodo che, in area di rigore, crossa per Kean, il quale a botta sicura non riesce ad arrivare sul pallone grazie al salvataggio miracoloso di Di Lorenzo.

24′ Occasione Napoli: paratona di De Gea sul tiro di De Bruyne da fuori area. La squadra di Conte ha il pieno controllo del match.

19′ Occasione Fiorentina: cross di Gosens in area di rigore e Mandragora con il sinistro di poco non trova la porta.

14′ Gooooaaallllll del Napoliiiiii!!!!!!!! Hojlund all’esordio fa subito centro. Assist stupendo da parte di Spinazzola e Hojlund, sfuggito dalla marcatura troppo passiva di Pongracic, batte De Gea e sigla il raddoppio azzurro.

5′ Gooooaaaallllllll del Napoliiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!! Kevin De Bruyne spiazza De Gea sul dischetto. Napoli in vantaggio a Firenze, secondo goal in tre partite per il belga.

3′ Calcio di rigore per il Napoli: Anguissa, dopo il salvataggio sulla linea da parte di Gosens sul tiro di Hojlund, viene steso da Comuzzo. L’arbitro dopo il consulto con il Var conferma il calcio di rigore.

CALCIO D’INIZIO

Le formazioni ufficiali

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Sohm, Fagioli, Gosens; Kean, Dzeko. All. Stefano Pioli Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, McTominay; De Bruyne; Hojlund. All. Antonio Conte xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Spogliatoio Napoli

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Il miglior realizzatore del confronto tra le due formazioni è Lorenzo Insigne con 11 reti, seguito da Kurt Hamrim (che ha vestito entrambe le maglie) e Dries Mertens con 9 goal, poi, gli argentini Gabriel Batistuta con 8 reti e Diego Armando Maradona con 7.

I numeri

La gara di questa sera tra Fiorentina e Napoli sarà la sfida numero 176 tra le due formazioni. Finora, sono state 64 le vittorie degli azzurri, 60 quelle dei viola e 51 i pareggi. In vantaggio ci sono i toscani nelle reti realizzate con 217 goal contro i 209 dei partenopei. La prima sfida tra le due squadre è datata 28 ottobre 1928 e terminò 7-2 per i partenopei giocata a Napoli.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

METEO FIRENZE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Il match della terza giornata di campionato, Fiorentina-Napoli, sabato 13 settembre alle 20:45, sarà diretto dal signor Luca Zufferli della sezione di Udine. Gli assistenti saranno: Daniele Bindoni di Venezia e Alberto Tegoni di Milano. Il IV sarà Giuseppe Collu di Cagliari, mentre al VAR ci sarà Gianluca Aureliano di Bologna, coadiuvato da Francesco Meraviglia di Pistoia.

A cura di Emanuele Arinelli