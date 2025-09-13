Adnkronos News

Incidente nel Catanese, scontro auto-scooter: 2 morti e 1 ferito

(Adnkronos) – Gravissimo incidente stradale oggi 13 settembre a Belpasso, in provincia di Catania. Il bilancio è pesantissimo: due morti ed un ferito non grave. A scontrarsi in via Calatafimi sono stati due mezzi: una Fiat Panda ed uno scooter. A perdere la vita sono stati i rispettivi conducenti dei mezzi, un anziano di 80 anni ed un 16enne del posto. Si sono rivelati inutili i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del Servizi 118 con le ambulanze che avevano richiesto l’intervento dell’eliambulanza ma il velivolo ha poi fatto rientro in sede senza trasportare nessun paziente. Le vittime sono decedute sul posto dell’incidente. Ad operare sul posto per i rilievi e la gestione del traffico veicolare, i Carabinieri e la Polizia Locale. —[email protected] (Web Info)

