Hojlund vs Lucca: la sfida tra i bomber azzurri

L’infortunio di Lukaku ha cambiato i piani, ma potrebbe aver accelerato la crescita di Rasmus Hojlund. Il danese, 22 anni, insidia subito Lorenzo Lucca per una maglia da titolare. A Firenze, già oggi, potrebbe partire dall’inizio.

Conte lo ha detto chiaramente: «L’assenza di Lukaku ci ha condizionati». E allora, spazio ai giovani: il testa a testa tra Hojlund e Lucca diventa una delle sfide più interessanti di questo inizio stagione.

Factory della Comunicazione