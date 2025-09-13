FIORENTINA-NAPOLI: TOP & FLOP

La Fiorentina nell’ultima sessione di mercato è riuscita a resistere alle pressioni di mercato, evitando la cessione del suo bomber Kean.

E’ terminata da pochissimi minuti la sfida dell’ “Artemio Franchi” tra Fiorentina-Napoli, anticipo serale della terza giornata di campionato di serie A. Dopo le due vittorie consecutive contro Sassuolo e Cagliari, i ragazzi di Antonio Conte erano chiamati al primo esame di maturità contro i toscani che legittimamente aspirano a un posto nell’Europa che conta. E i partenopei, con tre debuttanti in maglia azzurra, hanno vinto per 3-1 al cospetto di una Fiorentina che solo nel finale di gara è stata pericolosa.

TOP

Hojlund– Pronti via e il danese, col fardello di un’etichetta addosso da 50 milioni, si divora un gol facile facile. La seconda palla però è quella giusta, con il suo msrchio di fabbrica: la velocità sul filo del fuorigioco. Fa tante cose buone nella sua prima partita. BENTORNATO IN ITALIA RASMUS!

Di Lorenzo– Che partita il capitano! Spinge subito (da una sua iniziativa nasce il rigore del vantaggio). Forse le cose migliori però le fa in fase difensiva con due grandi interventi a evitare guai maggiori ai suoi compagni. Una prestazione di così alto livello non la si vedeva da un po’. In assoluto è per me lui il TOP PLAYER DEL MATCH.

De Bruyne– Partirà importante del belga nella settimana che lo porterà nella sua casa adottiva. Sigla il suo secondo gol in tre gare, ma soprattutto è onnipresente in campo, disegnando calcio. Paradossalmente può e deve dare ancora più qualità perché si tratta di un vero fuoriclasse.

Buongiorno– Al rientro da titolare “Capitan Futuro” aveva di fronte il centravanti della Fiorentina e della Nazionale italiana in uno stato di forma impressionante. Eppure è sempre puntuale negli anticipi di testa e di piede, soffrendo solo negli ultimi minuti per “eccesso di stanchezza”. ABBIAMO BISOGNO DELLA SUA SALUTE…

FLOP

Nessuno

“TOP & FLOP FIORENTINA-NAPOLI” È A CURA DI MARCO LEPORE

