Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni: due debutti per gli azzurri. In avanti sfida Kean-Lucca!

By Riccardo Cerino
La Gazzetta dello Sport di quest’oggi in edicola si sofferma sulla sfida, in scena questa sera allo stadio Artemio Franchi, tra la Fiorentina di Stefano Pioli e il Napoli di Antonio Conte. Debutto casalingo per i viola, a caccia del primo successo stagionale in Serie A dopo i pareggi contro Cagliari e Torino, intervallati dal passaggio del turno in Conference ai danni degli ucraini del Polissya Zytomir. Kean e compagni potrebbero essere schierati con un centrocampo a tre e la presenza, sulle fasce, di Dodo e Gosens. Scalpitano i neoarrivati Sohm e Dzeko, mentre nulla da fare per Gudmundsson: l’islandese, dopo l’infortunio dei giorni scorsi con la sua Nazionale, non sarà della gara.

Umore opposto in casa azzurra, dopo i primi 180 minuti che hanno portato in dote a Conte e i suoi ragazzi sei punti fra Sassuolo e Cagliari. L’unica nota dolente riguarda l’infortunio, anche questo patito in Nazionale, di Amir Rrahmani, costretto a restare fuori almeno fino alla fine di settembre. Nel 4-1-4-1 del tecnico salentino esordio dal primo minuto per Milinkovic-Savic fra i pali e Beukema in difesa insieme a Buongiorno (ormai superato il lungo infortunio), mentre il riferimento avanzato sarà nuovamente Lorenzo Lucca. Partirà dalla panchina l’ultimo arrivato Rasmus Hojlund.

 

 

 

 

 

