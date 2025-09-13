CalcioIn EvidenzaNapoli

Fiorentina-Napoli: i numeri degli azzurri contro la viola

By Simona Marra
0

Factory della Comunicazione

Il Napoli è rimasto imbattuto in tutte le ultime sette trasferte di Serie A contro la Fiorentina (4V, 3N) e in generale nelle più recenti 16 gare esterne contro la Viola in campionato ha perso solo una volta (8V, 7N): 0-3 il 29 aprile 2018, tripletta di Giovanni Simeone.
Il Napoli, come si legge su Il Corriere dello Sport, ha ottenuto 54 successi in Serie A contro la Fiorentina, contro nessuna avversaria ne conta di più (54 anche contro la Lazio); dall’altra parte, la Viola ha battuto in 55 occasioni i partenopei in Serie A e solo contro il Bologna (58) vanta più vittorie nella competizione.
In particolare, Matteo Politano ha realizzato 4 gol contro la Fiorentina in Serie A, solo contro Milan (6) e Genoa (5) ha segnato di più. Già autore di un assist nel torneo, questa può essere la sua 11ª stagione di A consecutiva in cui trova almeno un gol e un passaggio vincente.
Potrebbe piacerti anche
Calcio

“La Champions farà da spartiacque, Conte saprà scegliere”

News

Beukema, oggi l’esordio con mamma e papà in tribuna

News

“Vincere ora potrebbe ribaltare i pronostici iniziali”

News

Per “Il Mattino” Fiorentina e Napoli scenderanno in campo così (Grafico)

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.