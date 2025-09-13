Fiorentina-Napoli: i numeri degli azzurri contro la viola

Il Napoli è rimasto imbattuto in tutte le ultime sette trasferte di Serie A contro la Fiorentina (4V, 3N) e in generale nelle più recenti 16 gare esterne contro la Viola in campionato ha perso solo una volta (8V, 7N): 0-3 il 29 aprile 2018, tripletta di Giovanni Simeone.

Il Napoli, come si legge su Il Corriere dello Sport, ha ottenuto 54 successi in Serie A contro la Fiorentina, contro nessuna avversaria ne conta di più (54 anche contro la Lazio); dall’altra parte, la Viola ha battuto in 55 occasioni i partenopei in Serie A e solo contro il Bologna (58) vanta più vittorie nella competizione.

In particolare, Matteo Politano ha realizzato 4 gol contro la Fiorentina in Serie A, solo contro Milan (6) e Genoa (5) ha segnato di più. Già autore di un assist nel torneo, questa può essere la sua 11ª stagione di A consecutiva in cui trova almeno un gol e un passaggio vincente.