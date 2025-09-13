Federico II, laurea honoris causa per De Laurentiis: spunta la data

Molto più di una proposta, a quanto pare. Votata a maggioranza, nonostante qualcuno storca il naso, la laurea honoris causa in economia per il presidente azzurro, De Laurentiis. Ne scrive il quotidiano La Repubblica: “Il patron del Napoli già lavora alla sua lectio magistralis in Economia Aziendale. L’idea di una laurea honoris causa conferitagli dalla Federico II ovviamente lo fa felice. Ma Aurelio De Laurentiis non rilascia, per ora, alcuna dichiarazione ufficiale perché preferisce attendere che l’onorificenza sia formalmente annunciata dall’ateneo. Il principale sponsor del presidente del Napoli è il rettore della Federico II, Matteo Lorito. Che non solo ha “suggerito” la delibera del dipartimento di Economia, ma vuole anche che si faccia presto. Tant’è, una data sul calendario era già stata fissata. E non da ora. Certo non in via definitiva, ma quanto basta per segnare in agenda che lunedì 29 settembre l’Aula Magna dell’ateneo è presumibilmente occupata per la cerimonia di conferimento della laurea a De Laurentiis. I mal di pancia dei professori più riottosi suggeriscono di procedere con i piedi di piombo”.

Factory della Comunicazione

Da ricordare che di solito questi riconoscimenti prevedono tempi molto lunghi, invece…”un iter che in tempi normali richiede mesi, ma che stavolta, anche con il via libera della ministra Anna Maria Bernini, potrebbe correre rapidamente verso il traguardo”