Fabio Caressa a Il Mattino: «Ecco la partita di Champions più emozionante che ho raccontato degli azzurri»

«Io ho molta fiducia nella stagione del Napoli. In campionato, ovviamente, ma anche in Champions, credo possa fare un ulteriore salto in avanti. Quando si è solidi a livello nazionale è importante che si riesca a progredire, facendo una buona stagione in Europa», parola di Fabio Caressa. Il giornalista e telecronista Sky, in compagnia della collega Marina Presello, è stato ospite al Maximall Pompeii di Torre Annunziata, in occasione del tour della coppa ufficiale della prossima Uefa Champions League.

Fabio Caressa racconta la Champions League

Tra selfie, videosaluti e domande dei tifosi, Caressa ha raccontato la sua Champions League, senza dimenticare il Napoli e Paolo Sorrentino, regista napoletano che ha girato con lui lo spot di Sky Sport per promuovere l’inizio della stagione europea: Paolo Sorrentino? Mi ha detto che seguirà molto la Champions. Le emozioni che vive guardando le partite con i figli sono paragonabili alle soddisfazioni che ha ottenuto a livello professionale. La reputo una persona molto umile e alla mano. Oltre ad essere un genio è un grande orgoglio per noi. Lui si è fatto strada a livello internazionale e, quindi, credo che il migliore augurio che si possa fare al Napoli sia quello di vincere qualche “Oscar”, facendosi strada in questa competizione. Non è una cosa scontata, ma è possibile».

Le parole su De Bruyne

«E credo che De Bruyne – continua – sia stato acquistato per questo motivo. Oltre ad essere un giocatore di grande classe, è molto bravo nei calci piazzati, e questo nel gioco di Conte ha un valore importante. Secondo me porterà esperienza all’interno dello spogliatoio. Quando devi giocarti determinate partite, come quella contro il City che commenterò, sarà fondamentale. La Champions è un campionato diverso al quale ci si deve abituare. Avere a disposizione uomini come De Bruyne, che hanno giocato queste partite per tanti anni, è sicuramente una possibilità in più».

I ricordi sul Napoli

«La partita più emozionante che ho commentato con il Napoli? Quella contro l’Ajax vinta 1-6 ad Amsterdam. Vedere una squadra italiana che domina in uno stadio importante, contro una squadra che ha fatto la storia di questa competizione, giocando ad un livello incredibile, è stata una bella emozione. Ricordo con affetto anche un Napoli-Barcellona e un 3-3 contro la Juventus in campionato», conclude. E il tour della Champions continua. Infatti anche domani 13 settembre, la coppa sarà esposta al Centro Commerciale Maximall Pompeii di Torre Annunziata.

Fonte: Il Mattino