Conte su Hojlund: “L’abbiamo preso dallo United visto che ha portato bene con McTominay”

Dopo la vittoria per 3-1 contro la Fiorentina, Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Sky Sport:

Sorpresa la scelta di Hojlund, cosa la soddisfa di più?

“Abbiamo risposto presente, per gran parte della gara. Approccio importante, questa è una partita che l’abbiamo dominata, create tantissime occasioni, De Gea ha fatte tante parate. Non ci sta che facciamo un finale del genere. Voglio bene ai ragazzi come dei fratelli, loro sanno cosa mi è piaciuto e cosa dobbiamo migliorare. Abbiamo concesso questo gol e siamo andati in affanno. Con Elmas potevamo chiuderla nel finale.”

Si aspettava un Højlund così pronto?

“Ha 22 anni, l’abbiamo preso dallo United visto che ha portato bene con McTominay (ride, ndr). Si vede che è un ragazzo che ha buonissime prospettive”

Come pensi di utilizzare i 3 centravanti per la Champions League?

“Abbiamo preso Højlund per sostituire Lukaku. Il Napoli oggi la partita l’ha fatta, abbiamo bisogno anche di chi tiene palla, è quello che fanno gli attaccanti forti nelle squadre che volgiono dominare le partite.”

Ti sono piaciuti i due difensori centrali?

“Hanno fatto tutti una buona prestazione. Vedete che abbiamo fatto giocare pochissimo la Fiorentina, andavamo molto alti a prenderli, hanno patito la pressione, potevamo fare anche più gol. Dissento su quello che avete detto in studio sulla Viola: è una squadra strutturata per fare tutte le competizioni, ha dei giocatori bravi e forti e non “bravini”. Altrimenti iniziamo a parlare di altro, sono arrivati diverse volte in finali di competizioni europee. Venire qui e vincere ci deve dare gioia e forza. Il bicchiere è sia mezzo pieno che mezzo vuoto. I ragazzi lo sanno, non mi accontento solo di vincere le partite. Sono un che vede il bicchiere mezzo vuoto per migliorare. La parte finale poteva essere migliore”

Fonte: TMW