Calcio Femminile. Serie A: Juve/Napoli su Sky

Serie A Women’s Cup

Factory della Comunicazione

In caso di successo con le neroverdi dell’ex Spugna le giallorosse centrerebbero il pass per le semifinali (raggiungendo Lazio e Inter). Si qualificherà anche la miglior seconda, in corsa Juventus, Fiorentina e altre sei squadre. Le altre quattro partite in diretta su Vivo Azzurro TV e sul canale YouTube della Serie A Women

Novanta minuti per decretare le due squadre che prenderanno parte insieme a Lazio e Inter alla Final Four della Serie A Women’s Cup in programma a Castellamare di Stabia (martedì 23 e mercoledì 24 settembre le semifinali, sabato 27 la finale). Nel fine settimana le 12 protagoniste del massimo campionato scenderanno in campo per la terza giornata della fase a gironi: Roma e Sassuolo si contenderanno la vetta del Gruppo C nella sfida in programma domenica alle 15, mentre la volata per il piazzamento di miglior seconda – di cui fa ovviamente parte anche il Sassuolo – vede al momento in corsa Juventus e Fiorentina (entrambe a quota 3 punti), ma anche Napoli Women, Parma, Genoa, Como Women e Ternana Women (tutte a 1 punto) hanno ancora qualche piccola chance di passare il turno.

Il programma della giornata si aprirà sabato alle 12.30 con Juventus-Napoli Women e Lazio-Parma. Le campionesse d’Italia andranno a caccia dell’ottava vittoria in nove incontri con la formazione campana per raggiungere quota sei punti in classifica ed estromettere dal discorso qualificazione molte delle concorrenti. Le bianconere dovranno anche fare attenzione alla differenza reti, il criterio con cui – a parità di punti conquistati – si stabilirà l’ultima protagonista delle semifinali. In corsa, come detto, c’è anche la Fiorentina, attesa domenica alle 12.30 dal match casalingo con il Genoa. Alla stessa ora il Como Women farà visita all’Inter, reduce dal brillante successo con l’Hibernian nell’andata del secondo turno di qualificazione all’Europa Cup.

Domenica alle 15 sarà la volta di Roma-Sassuolo e Milan-Ternana. I 90 minuti del Tre Fontane segneranno il ritorno nella Capitale di Alessandro Spugna, che nelle quattro stagioni alla guida delle giallorosse ha conquistato due scudetti, una Coppa Italia e due edizioni della Supercoppa. Attesa anche per la sfida a distanza tra le più giovani marcatrici della competizione, la 2008 Giulia Galli (entrata in campo anche nel finale del match di Women’s Champions League perso dalla Roma contro lo Sporting) e la 2006 Manuela Perselli. In caso di successo di Juventus o Fiorentina, per centrare la Final Four la squadra neroverde dovrà per forza battere le capitoline, che sono però reduci da una striscia di 17 risultati utili consecutivi contro le emiliane. Alla vigilia dell’ultima giornata, l’unica formazione che di sicuro non potrà passare il turno è invece il Milan, ancora fermo a zero punti. Le rossonere cercheranno di riscattarsi e di tornare al gol, ma non sarà facile perché le umbre hanno dimostrato di essere in gran forma e di non aver sofferto il salto di categoria.

Le partite Juventus-Napoli Women e Roma-Sassuolo saranno trasmesse in diretta esclusiva su Sky Sport Uno e NOW, le altre su Vivo Azzurro TV e sul canale Youtube della Serie A Women.

SERIE A WOMEN’S CUP – TERZA GIORNATA

Girone A

Juventus-Napoli Women (sabato 13 settembre, ore 12.30, Sky Sport Uno e NOW)

Lazio-Parma (sabato 13 settembre, ore 12.30, Vivo Azzurro TV e YouTube Serie A Women)

Girone B

Fiorentina-Genoa (domenica 14 settembre, ore 12.30, Vivo Azzurro TV e YouTube Serie A Women)

Inter-Como Women (domenica 14 settembre, ore 12.30, Vivo Azzurro TV e YouTube Serie A Women)

Girone C

Milan-Ternana Women (domenica 14 settembre, ore 15, Vivo Azzurro TV e YouTube Serie A Women)

Roma-Sassuolo (domenica 14 settembre, ore 15, Sky Sport Uno, Sky Sport 257 e NOW)