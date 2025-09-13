Beukema, 127 giorni d’attesa: ora tocca a lui guidare la difesa del Napoli

Sam Beukema si prepara finalmente all’esordio con la maglia del Napoli dopo 127 giorni di attesa. L’infortunio di Rrahmani ha spalancato le porte al centrale olandese, arrivato in estate dal Bologna per oltre 30 milioni di euro. Conte, inizialmente, aveva scelto di affidarsi alle gerarchie consolidate con Juan Jesus, ma ora sembra arrivato il momento giusto per inserire l’ex rossoblù, difensore moderno e ideale per il gioco del tecnico.

I numeri parlano per lui: grande precisione nei passaggi (86%), solidità nei duelli difensivi (2,63 vinti a gara) e contributo nella costruzione dal basso (oltre una giocata offensiva a partita). Professionista meticoloso, Beukema ha curato ogni dettaglio della sua preparazione con fisioterapista e chef personali, oltre agli allenamenti di gruppo.