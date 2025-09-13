Antonio lancia la maratona della squadra tra campionato e Champions: «Sarà l’anno più difficile»

Factory della Comunicazione

Il tour de force parte alle 20.45 al Franchi contro la Fiorentina e Conte protegge i nuovi acquisti: «Giocheremo ogni tre giorni e ci sarà subito bisogno di tutti, ma serviranno tolleranza e pazienza Elmas e Hojlund sono pronti».

Il dato saliente, però, è un altro: oggi a Firenze, giovedì a Manchester per il battesimo in Champions, lunedì 22 settembre al Maradona con il Pisa e così via. «È arrivato il momento della verità perché inizieremo a giocare ogni tre giorni e sicuramente sarà una stagione complessa per noi. Nelle prime due partite ci siamo basati un po’ di più sulle certezze dell’anno scorso…».

Tradotto: De Bruyne e Lucca sono stati i soli acquisti estivo a trovare posto nella formazione di partenza, in mezzo a nove reduci del campionato precedente. «Sì, e invece ora giocando ogni tre giorni bisognerà ins erire i nuovi appena arrivati e chiaramente ci vorranno un po’ di pazienza e anche un po’ di comprensione nell’eventualità ci fossero degli errori. Nei confronti di questi ragazzi ci saranno grandi aspettative connesse allo scudetto che portiamo sulla maglia, ma da un lato dovremo essere bravi a inserirli e dall’altro dovremo essere tolleranti nei giudizi: non bisogna essere trancianti nel caso in cui le cose non dovessero andare come devono. Abbiamo cercato di completare la rosa e di renderla adatta ai tanti impegni e ora, per varie ragioni, ci sarà spazio un po’ per tutti».

Fonte: CdS