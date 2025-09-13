Anguissa: “Abbiamo fatto una bella partita. Hojlund? Sono felice che abbia segnato”

Frank Anguissa è stato il protagonista assoluto della vittoria del Napoli sul campo della Fiorentina. Il centrocampista camerunese è stato premiato come man of the match dopo una prestazione completa e di grande personalità. A fine gara ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

Factory della Comunicazione

“Sappiamo che le partite dopo la pausa per le nazionali sono sempre difficili ed era importante conquistare i tre punti. Abbiamo fatto una bella partita. Hojlund? Sono felice che abbia segnato, conosciamo la qualità che ha, ha fatto benissimo e siamo contenti per lui”.

Sensazioni in vista della Champions League col Manchester City?

“Stiamo contenti, dobbiamo lavorare per fare quello che sappiamo fare, pensiamo partita dopo partita. Sarà un match intenso, sono molto felice di poter giocare in Champions League quest’anno”.