Acea Ato 2 lavori Pnrr Ottavia-Trionfale, riapre tratto di via Trionfale a Roma. Lavori terminati in anticipo

(Adnkronos) – Da oggi riapre il tratto di via Trionfale chiuso lo scorso giugno per permettere i lavori del progetto 'Adduttrice Ottavia-Trionfale'. Un cantiere a tempo di record visto che è stato terminato con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma e prima dell’avvio dell’anno scolastico a Roma. L’intervento è stato realizzato da Acea Ato 2 e Acea Infrastructure. Dopo la riapertura di via Trionfale, nel tratto da via Giuseppe Taverna a viale dei Monfortani, proseguono i lavori per potenziare l’infrastruttura idrica: restano chiuse via dell’Acquedotto Paolo dall'incrocio con via Trionfale fino al civico 14 e viale dei Monfortani, dall’incrocio con via Trionfale fino al civico 11. Sarà comunque sempre garantito il passaggio pedonale per consentire l’accesso alle abitazioni e alle attività commerciali presenti. Per limitare gli impatti sulla circolazione e ridurre i disagi per i cittadini e i commercianti, è sempre a disposizione, gratuitamente, un parcheggio in via De Gubernatis, con 126 posti auto. “Abbiamo concluso questa fase dei lavori con un mese di anticipo. L’intervento di Acea Ato 2 permetterà di potenziare il trasporto della risorsa idrica dagli acquedotti principali alle condotte di rete, che sono dirette al centro della città e a tutti i quartieri a ovest di Roma fino al litorale, per un bacino di utenza di circa un milione di persone”, dichiara il presidente di Acea Ato 2 Marco Salis. L’assessore ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture di Roma Capitale Ornella Segnalini dichiara che “la riapertura di oggi, in anticipo rispetto al cronoprogramma, è il frutto di una strategia condivisa per ridurre al minimo i tempi degli interventi. Oggi riapriamo una strada fondamentale per la circolazione della zona. Ringrazio Acea per il lavoro fatto su questo importante cantiere e auspichiamo che i lavori che insistono su questo quadrante possano chiudere il prima possibile, per far sì che si torni alla normale gestione della viabilità. La collaborazione e la condivisione sono il metodo giusto per avviare e completare i cantieri arrecando il minor disagio possibile ai cittadini”. L’'Adduttrice Ottavia-Trionfale' è un’opera dal valore complessivo di oltre 94 milioni di euro, in parte finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) tramite il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che prevede la realizzazione di una nuova linea di collegamento dal Centro Idrico di Ottavia al nuovo Centro Idrico denominato 'Pineta Sacchetti' per una lunghezza complessiva pari a 5,2 Km. L’opera è strategica e necessaria per potenziare e garantire la disponibilità dei fabbisogni idrici futuri della Capitale. Sono previste lavorazioni complesse, con la posa di tubazioni che raggiungono anche i 2,5 metri di diametro. La durata complessiva del progetto è stimata in 24 mesi, con fine prevista per il mese di marzo 2026. I cittadini saranno costantemente aggiornati sulle tempistiche e l’avanzamento dei lavori. Per ogni approfondimento è possibile consultare la pagina dedicata del sito: https://www.gruppoacea.it/innovazione/pnrr-grandi-opere-acea/acquedotti-grandi-opere/adduttriceottavia-trionfale. —[email protected] (Web Info)

