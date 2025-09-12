Verona, denunciati 21 ultras gialloblù per aggressione a tifosi del Napoli

La Polizia di Stato di Verona ha identificato e denunciato 21 sostenitori dell’Hellas Verona ritenuti responsabili di un’aggressione avvenuta lo scorso 23 maggio. Il gruppo avrebbe preso di mira alcuni tifosi del Napoli che si trovavano nei pressi di un ristorante nella zona ZAI della città, intenti a festeggiare la conquista dello scudetto da parte della squadra partenopea.

Factory della Comunicazione

L’episodio si è concluso con l’apertura di un’indagine che ha permesso di ricostruire i fatti e risalire agli autori, ora segnalati all’autorità giudiziaria.

Fonte: Il Mattino