UFFICIALE – Da oggi vendita libera biglietti Napoli/Pisa

A partire dalle ore 12:00 di venerdì 5 Settembre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Pisa, match che si disputerà lunedì 22 Settembre alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona.

La vendita dei biglietti per le partite di Serie A contro Pisa e Genoa si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato.

Come comunicato in fase di Campagna Abbonamenti per la partita di Champions League contro lo Sporting Lisbona, la vendita si articola in tre fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Abbonamento ITALIA 25/26 (20 gare); la seconda fase (Fase 2), riservata ai titolari di Fidelity Card; la terza fase (Fase 3), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1 e della Fase 2 abbonati e possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario, ma anche acquistare il biglietto ad un prezzo vantaggioso.

Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni. Clicca qui per maggiori info.

PREZZI

I prezzi per Napoli vs Pisa e Napoli vs Genoa saranno i seguenti:

Settore Intero Fidelity Intero Vendita Libera CURVE INFERIORI 30,00 € 35,00 € CURVE SUPERIORI 45,00 € 50,00 € DISTINTI INFERIORI 60,00 € 70,00 € DISTINTI SUPERIORI 80,00 € 90,00 € DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 90,00 € 100,00 € TRIBUNA NISIDA 95,00 € 105,00 € TRIBUNA POSILLIPO 120,00 € 135,00 € TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 135,00 € 150,00 €

FASI DI VENDITA

NAPOLI VS PISA

Vendita libera

In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 1 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di venerdì 12 Settembre 2025 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l’acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati. Clicca qui per consultare l’elenco.

Per maggiori info sulla modalità Passbook consultare questo link

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACQUISTO DI TITOLI DIGITALI (CARICATI SU FIDELITY CARD)

Con il caricamento del titolo in modalità digitale sulla fidelity card, l’acquirente riceverà via mail (se acquistato sul Sito Sport.ticketone.it o https://sscnapoli.ticketone.it/catalog), ovvero direttamente dal personale del punto vendita abilitato presso il quale sia eseguito l’acquisto, un tagliando/segnaposto.

Per accedere allo Stadio sarà indispensabile portare con sé la propria fidelity card, il tagliando/segnaposto e un documento di riconoscimento valido, che dovranno essere esibiti ad ogni richiesta del personale di controllo presente allo stadio.

Si precisa che il tagliando/segnaposto non costituisce, di per sé, valido titolo di accesso allo stadio.

Sarà sempre possibile stampare il tagliando/segnaposto dal link: https://sport.ticketone.it/post-order.