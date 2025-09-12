NewsCalcioSu X.com

UFFICIALE – Da oggi in vendita le PROMOZIONI PER NAPOLI VS PISA

Napoli vs Pisa, match che si disputerà lunedì 22 Settembre alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona.

VENDITA PER TIFOSI CON DISABILITÀ PER NAPOLI VS PISA

I posti riservati ai tifosi con disabilità saranno acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12:00 di venerdì 12 Settembre 2025. Per l’acquisto dei biglietti sarà necessario esperire preventivamente la procedura di rilascio del c.d. codice univoco (indicata al seguente link https://sscnapoli.it/regolamento-accesso-tifosi-con-disabilita/), e successivamente collegarsi al link dedicato sul sito Ticketone: https://promozioni.ticketone.it/catalog/event-detail/it/51577/90600215/napoli-vs-pisa-serie-a-enilive

Per questa gara resteranno validi i codici stagionali della stagione 2024/25, e non sarà possibile richiedere nuovi codici.

VENDITA PER LE FAMIGLIE (TRIBUNA FAMILY) PER NAPOLI VS PISA

I posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) saranno acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 12:00 di venerdì 12 Settembre 2025, presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco) e previa esibizione della documentazione indicata al seguente link https://sscnapoli.it/tribuna-family/. L’inizio della vendita della Tribuna Family è previsto nella Fase 2, pertanto non sarà necessario essere in possesso della fidelity card.

Questi i prezzi della Tribuna Family:

  • Adulti € 14,00
  • Under 12 € 10,00
