Semplici: “Meret è sempre stato un predestinato”

A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Leonardo Semplici, ecco le sue parole:
“Meret e Milinkovic sono due ottimi portieri, ho avuto la fortuna di allenarli entrambi. Di Alex si capivano da subito le qualità, è sempre stato un predestinato sin da ragazzo e questo la dice lunga sul percorso che ha fatto prima di arrivare a Napoli. Ha vinto due scudetti ma ha ricevuto anche delle critiche ingenerose, ma credo che negli anni abbia confermato le qualità che possiede. Milinkovic ha fatto un percorso a Torino dove è cresciuto tanto, e adesso ha l’opportunità di giocare per una squadra importante.
Meret ha sofferto la concorrenza? Non sarà così quest’anno. Al primo anno di Napoli è successo con Ospina, magari lo ha sofferto un poco ma oggi ha una sicurezza nei propri mezzi e nel proprio carattere che rappresenta il suo punto forte. Non credo che soffrirà questa situazione, poi deciderà Conte quando utilizzarlo. Una squadra come il Napoli, che deve lottare su più fronti, deve avere due portieri di livello.
Scudetto? Ci possono essere più antagoniste per il Napoli ma su tutte dico l’Inter, che l’anno scorso aveva l’organico più forte sulla carta ma il Napoli è stato bravissimo a dare continuità e a spuntarla per un punto. Quest’anno il dualismo si può ripetere e, con il mercato che c’è stato, anche squadre come Milan e Juve si possono inserire. Con Hojlund e Lucca si alza la qualità dell’attacco, credo che il Napoli abbia fatto grandi acquisti. Nella sfortuna dell’infortunio di Lukaku, ha avuto la fortuna di prendere un altro grande calciatore come Hojlund. Conte saprà come sfruttarne al meglio le caratteristiche, e anche lui avrà tanta fame dopo un periodo non brillante a Manchester”.