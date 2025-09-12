Semplici: “Meret è sempre stato un predestinato”

A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Leonardo Semplici, ecco le sue parole:

“Meret e Milinkovic sono due ottimi portieri, ho avuto la fortuna di allenarli entrambi. Di Alex si capivano da subito le qualità, è sempre stato un predestinato sin da ragazzo e questo la dice lunga sul percorso che ha fatto prima di arrivare a Napoli. Ha vinto due scudetti ma ha ricevuto anche delle critiche ingenerose, ma credo che negli anni abbia confermato le qualità che possiede. Milinkovic ha fatto un percorso a Torino dove è cresciuto tanto, e adesso ha l’opportunità di giocare per una squadra importante.

Meret ha sofferto la concorrenza? Non sarà così quest’anno. Al primo anno di Napoli è successo con Ospina, magari lo ha sofferto un poco ma oggi ha una sicurezza nei propri mezzi e nel proprio carattere che rappresenta il suo punto forte. Non credo che soffrirà questa situazione, poi deciderà Conte quando utilizzarlo. Una squadra come il Napoli, che deve lottare su più fronti, deve avere due portieri di livello.