NewsCalcioNapoli

Scudetto, sfida a tre: Napoli davanti a Juve e Inter anche per la gestione virtuosa

By Emanuela Menna
0

Napoli, Juventus e Inter si contendono lo scudetto, con il primo crocevia della stagione nei match di Firenze e Torino. Il Napoli però ha già vinto fuori dal campo grazie alla gestione oculata di De Laurentiis, che ha permesso al club di tornare al vertice senza ricorrere a iniezioni di capitale. Una recente inchiesta della Gazzetta dello Sport rivela che il patron azzurro è il presidente che ha speso meno di tasca propria negli ultimi 20 anni (16 milioni), puntando sull’autofinanziamento. Al contrario, Inter e Juve hanno dovuto contare sulle immissioni dei propri azionisti: 440 milioni da Oaktree e 730 da Exor.

 

Factory della Comunicazione

Fonte:Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
News

Di Gennaro: “Napoli squadra da battere, Conte ha già trasmesso mentalità e fame di…

News

Filardi: “Napoli-Fiorentina, gara tattica. Kean insidia la difesa azzurra, ma Conte…

News

Montervino: “Hojlund attaccante straordinario! Non ha ancora espresso il suo talento”

News

Gigi Cagni: “Pioli sa che Conte è più forte, cercherà rimedi”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.