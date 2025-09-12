Scudetto, sfida a tre: Napoli davanti a Juve e Inter anche per la gestione virtuosa

Napoli, Juventus e Inter si contendono lo scudetto, con il primo crocevia della stagione nei match di Firenze e Torino. Il Napoli però ha già vinto fuori dal campo grazie alla gestione oculata di De Laurentiis, che ha permesso al club di tornare al vertice senza ricorrere a iniezioni di capitale. Una recente inchiesta della Gazzetta dello Sport rivela che il patron azzurro è il presidente che ha speso meno di tasca propria negli ultimi 20 anni (16 milioni), puntando sull’autofinanziamento. Al contrario, Inter e Juve hanno dovuto contare sulle immissioni dei propri azionisti: 440 milioni da Oaktree e 730 da Exor.

Fonte:Il Mattino