Rotazioni, infortuni e gerarchie: Conte studia l’undici anti-Fiorentina

Firenze non è un campo come gli altri. A ben vedere, è stata proprio la partita con la Fiorentina, il 4 gennaio, quando Kvaratskhelia iniziò ad avere i primi “diplomatici” infortuni muscolari che erano il segnale della fuga (milionaria) a Parigi, a far capire a Conte la forza del suo Napoli.

Con Spinazzola schierato esterno alto e un 3-0 che riempì i cuori e le ambizioni. Pure stavolta Spinazzola dovrebbe esserci, magari terzino, nella linea a quattro blindata da un anno di lavoro e di meccanismi quasi perfetti. In un ballottaggio con Olivera con vista sulla Champions.

I segnali dell’undici anti-Pioli, per il momento, sono pochi: d’altronde, gli allenamenti al completo sono stati solo due fino ad adesso (i nazionali sono tornati tutti mercoledì e solo ieri Anguissa) e quindi sono state provate tante combinazioni differenti.

L’infortunio di Rrahmani suggerisce al tecnico una piccola riflessione: voleva lanciare Buongiorno titolare (è reduce da uno stop per tre problemi fisici differenti lungo cinque mesi), ma azzardare il cambio di coppia di difensori centrali proprio al cospetto di una iradiddio come Kean non è proprio da Conte.

Insomma, Beukema per forza, ma poi al suo fianco di va verso la conferma di Juan Jesus. Una scelta comprensibile, d’altronde, anche perché con il brasiliano in campo nelle ultime 10 gare il Napoli ha incassato solo due reti (entrambi dal Genoa).

E in porta? Ecco, potrebbe scattare il momento di Milinkovic Savic che in queste due settimane ha persino rinunciato alla chiamata della Serbia pur di capire, al meglio, quelle che sono le idee di calcio di Antonio Conte.

A proposito di portiere: lungo stop per Contini che ha riportato una frattura del terzo metacarpo della mano destra.

Fonte: Il Mattino