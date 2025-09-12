RILEGGI IL LIVE- Conte: “Primo momento verità della stagione! Beukema e i nuovi saranno tutti coinvolti”

Segui il live della conferenza stampa pre Fiorentina-Napoli di Antonio Conte. L’allenatore salentino presenta la sfida tra viola e azzurri valida per la terza giornata di Serie A in programma domani alle 20:45 all’Artemio Franchi.

Ore 16.16- Comincia la Conferenza

Come sta il gruppo e come sta gestendo le energie mentali in vista degli impegni di Campionato e Champions?

É arrivato il momento della verità. Cominceremo a giocare ogni tre giorni. Sarà una stagione più complessa. Nelle prime partite ci siamo basati sulle conoscenze dello scorso anno, ma da ora dobbiamo inserire nuovi giocatori. Dobbiamo avere pazienza ad inserire questi ragazzi nuovi. Ci saranno tante aspettative per questi ragazzi. Aspettative legate alla maglia con un scudetto. Ci vuole pazienza, bisogna accogliere così gli errori che potrebbero esserci. C’è stato un mercato e si è ampliata la rosa. Ci sarà spazio per tutti.

Qual è il prossimo step?

Questo è l’anno più complesso. Questo mi dice la mia esperienza. Sono arrivati tanti ragazzi nuovi e lo scudetto fa crescere le aspettative. Da parte mia ci sarà il far migliorare questi nuovi ragazzi. Mi aspetto che il gruppo nuovo venga aiutato dal gruppo base che c’era lo scorso anno. Comincia il secondo step del progetto con uno scudetto sul petto che renderà tutto più difficile.

Beukema e Lucca giocheranno domani?

“Da domani ci sarà la possibilità di far giocare i giocatori arrivati dal mercato. Ci sono Beukema e Marianucci arrivati dal mercato. Devono darci una mano sul presente. Lucca per il Fantacalcio? Lasciamo stare il fantacalcio che già siamo soggetti a pressioni esterne da parte di tutti, fammi giocare questo o quest’altro, siamo arrivati all’assurdità… (ride, ndr)”.

Che sosta è stata per Alessandro Buongiorno?

Alessandro Buongiorno viene da un’operazione che ha subito questa estate. Aveva recuperato. Ha lavorato queste due settimane. É un giocatore pronto. Gli manca il campo da un po’. Da domani comincia un ciclo di tanti cicli dove saremo coinvolti tutti.

Come ha visto Elmas e Hojlund nei primi allenamenti?

Loro sono stati anche in Nazionale. Li ho visti bene. Sono giocatori pronti. É inevitabile che più ci sarà spazio e tempo per lavorarci, più ci saranno miglioramenti.

Alternanza dei portieri tra Campionato e Champions?

Abbiamo ottimi portieri. Alex rappresenta una garanzia per il Napoli. E’ il portiere dei due scudetti. Milinkovic-Savic viene da una realtà diversa. Sta lavorando e si sta ambientado. Troveremo il tempo e il modo per dare spazio anche a lui. Li abbiamo presi perchè hanno caratteristica diverse.

Quale l’insidia può nascondere domani la Fiorentina?

La Fiorentina è una realtà. Ha giocato due finali europee ed una semifinale. Ha ottenuto ottimi risultati. Hanno fatto un ottimo mercato. Considero la Fiorentina una di quelle 7-8 squadre che giocheranno per dare fastidio.

Anguissa è arrivato per ultimo. Se c’è un sostituto, chi è?

C’è stato l’infortunio di Lukaku che ci ha spinto a rivedere le strategie di mercato. Elmas è stato preso, perchè è molto duttile e può fare sia l’esterno e può giocare anche a centrocampo. Anguissa sta bene, non ha avuto nessun problema.

16:29- Fine conferenza