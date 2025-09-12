NewsCalcioNapoli

Pioli: “Napoli favorito, ma la Fiorentina se la gioca. Conte è un top, nessuno è imbattibile”

By Emanuela Menna
0

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli.

Factory della Comunicazione

Che sfida è quella con Conte?
“Sono emozionato di tornare a giocare a Firenze. Antonio è tra i top del mondo per l’identità che sa dare alle sue squadre e per i titoli che ha vinto. Abbiamo preparato tante strategie ma poi saranno i giocatori a fare la differenza”.

Quanto è grande il gap col Napoli?
“Hanno vinto due scudetti in tre anni e si sono rinforzati tantissimo. Sono la favorita anche quest’anno e possono competere anche in Champions. Domani quant’è il divario sarà il campo a dirlo, noi siamo una buona squadra e ad oggi il livello è simile: anche noi abbiamo avuto 2 settimane per prepararla e delle assenze. Ho grande fiducia anche se conosciamo la forza degli avversari”.

Quanto conta avere 3 attaccanti che si sono sbloccati in nazionale?
“Spero che possiamo attaccare in modo efficace e creare delle difficoltà. Noi dovremo essere bravi a leggere certe situazioni perché nessuno è imbattibile. Moise e Edin sono tornati in fiducia, Gud sta meglio e proveremo fino all’ultimo a vedere se riusciamo a recuperarlo”.

Com’è cambiato il Napoli in questi anni?
“Ha cambiato ottimi allenatori e tanti grandi giocatori. Ha sempre avuto grandissimi calciatori, centimetri e saltatori. E’ una squadra completa oggi ma resto convinto che ce la possiamo giocare, facendo la nostra partita e mettendocela tutta”.

Ci saranno delle difficoltà sulle variazioni che può fare il Napoli?
“Abbiamo visto tanti video e hanno diverse soluzioni. A destra sono molto mobili, perché Di Lorenzo, Anguissa e Politano sono molto imprevedibili. Dovremo essere molto bravi e comunicare in fase di non possesso. A sinistra saranno più fissi, con De Bruyne che varierà molto. La nostra fase difensiva dovrà essere molto attenta e compatta”.

Potrebbe piacerti anche
News

Napoli, vigilia di Firenze: Anguissa torna titolare, debutta Beukema. Lucca in…

News

Napoli, il modello De Laurentiis: bilanci in utile e investimenti da big per Conte

News

Scudetto, sfida a tre: Napoli davanti a Juve e Inter anche per la gestione virtuosa

News

Di Gennaro: “Napoli squadra da battere, Conte ha già trasmesso mentalità e fame di…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.